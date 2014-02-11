Семь детей заразились кишечной инфекцией в детском саду в Приморье

Семеро воспитанников детского сада № 9 города Арсеньева (Приморский край) заразились кишечной инфекций, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Приморского края, передает «Вести: Приморье».

«В МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Елочка» Арсеньевского городского округа зарегистрировано семь случаев кишечной инфекции у детей. Все юные пациенты получают необходимую медицинскую помощь в больнице Арсеньева. По данным врачей, состояние у детей средней тяжести, динамика положительная, при бактериологическом посеве выявлено: ротавирусы и норовирусы», - сказали в пресс-службе.

Региональный Центр гигиены и эпидемиологии проводит в садике санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Ранее случай массового заражения детей кишечной инфекцией был также зафиксирован в летнем лагере «Юный моряк» в Лазовском районе Приморья. По данным Следственного комитета, за медицинской помощью обратилось 67 детей, однако диагноз был подтвержден лишь у 20 из них. В среду все они были выписаны из больницы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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