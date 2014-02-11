Новости Происшествия

Сегодня, 15:00
 

Семь детей заразились кишечной инфекцией в детском саду в Приморье

Семь детей заразились кишечной инфекцией в детском саду в Приморье

Фото: yamal.kp.ru

Семеро воспитанников детского сада № 9 города Арсеньева (Приморский край) заразились кишечной инфекций, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Приморского края, передает «Вести: Приморье».

«В МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Елочка» Арсеньевского городского округа зарегистрировано семь случаев кишечной инфекции у детей. Все юные пациенты получают необходимую медицинскую помощь в больнице Арсеньева. По данным врачей, состояние у детей средней тяжести, динамика положительная, при бактериологическом посеве выявлено: ротавирусы и норовирусы», - сказали в пресс-службе.

Региональный Центр гигиены и эпидемиологии проводит в садике санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Ранее случай массового заражения детей кишечной инфекцией был также зафиксирован в летнем лагере «Юный моряк» в Лазовском районе Приморья. По данным Следственного комитета, за медицинской помощью обратилось 67 детей, однако диагноз был подтвержден лишь у 20 из них. В среду все они были выписаны из больницы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря