Более 4 млн рублей таможенных платежей скрыл от казны директор компании из Владивостока

4,05 млн рублей таможенных платежей недоплатил в бюджет государства бизнесмен из Владивостока. Владивостокская таможня выявила преступление и возбудила уголовное дело.

17 127 коробок новых резиновых пневматических шин для легковых и грузовых автомобилей были ввезены в 2018 году из Китая в адрес владивостокской фирмы. Декларируя товары, импортер намеренно занижал стоимость шин. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Асю Бережную, пресс-секретаря Владивостокской таможни.

По словам начальника отделения дознания Владивостокской таможни Алексея Ксенофонтова, сотрудникам таможни удалось выяснить, что руководитель компании закупал в Китае шины по ценам значительно выше, чем указывал в таможенных декларациях. Недостоверное декларирование привело к уменьшению подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов.

Владивостокская таможня возбудила дело в отношении руководителя компании по ч.1 ст.194 УК РФ. Нарушителя ждет наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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