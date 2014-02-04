17-летний приморец избил человека за отказ дать ему прикурить сигарету — пострадавший погиб
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня. «Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - сообщает представитель СК Аврора Римская.
По версии следствия, в декабре 2018 года в квартире дома на улице Калининская в городе Арсеньеве обвиняемый из-за отказа дать ему прикурить сигарету нанес 40-летнему мужчине не менее трех ударов рукой в лицо, через два дня от полученных травм потерпевший скончался.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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