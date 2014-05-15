В дальневосточной столице подвели итоги ОГЭ и ЕГЭ

В этом году владивостокские одиннадцатиклассники показали высокие результаты по большинству предметов. Средний балл практически по всем дисциплинам, кроме русского языка, вырос – где ненамного, а где и весьма значительно. Итоги основного и единого государственных экзаменов озвучили во Владивостоке на заседании межведомственной комиссии в администрации города, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

«ЕГЭ сдавали 3168 человек, – рассказала Евгения Левушкина, главный специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования, – для них было оборудовано 243 аудитории. Впервые все контрольно-измерительные материалы печатались и сканировались на месте, для чего все пункты приема экзамена были оснащены специальной техникой. Кроме того, во всех аудиториях видеонаблюдение шло онлайн, везде были установлены современные камеры с широким обзором. И в этом году одиннадцатиклассники проявили сознательность – не было ни одного удаления с экзамена за использование или попытку пронести телефон».

По итогам ЕГЭ во Владивостоке – девять 100-балльников, 67 человек набрали по разным предметам от 96 до 98 баллов. Хорошо одиннадцатиклассники сдали математику профильного уровня – средний балл 51,2, историю – 53,2, литературу – 56. Значительно улучшились показатели по информатике – в этом году средний балл 58,8 (в прошлом году – 50), по иностранному языку – 67,4 (61,6), химии – 50,6 (46,6). По русскому языку средний балл немного, но все же упал – 68,2 (68,4). С медалями школу окончили 124 человека.

Девятиклассники показали результат более скромный. Если судить по среднему баллу, их знания оцениваются на «три с плюсом» или «четыре с минусом». Но специалистов порадовал тот факт, что средний балл по большинству предметов хоть и незначительно, но подрос. Отмечается, что стало больше учащихся, набравших по разным предметам максимальное количество баллов.

Напомним, девятиклассники сдают четыре экзамена: два по выбору и два обязательных. Статистика выглядит так: средний балл по русскому языку – 3,9, по математике – 3,5, по обществознанию – 3,2, информатика – 3,8, география – 3,5, химия – 4,1, физика – 3,8, английский язык – 4,3. Более 500 человек получили максимальный балл по английскому языку, 74 – по биологии, 1263 – по русскому языку, 141 по информатике.

Наталья Винокурова, главный специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования, отметила, что девятиклассники стали ответственнее подходить к выбору предметов на экзамен, начали понимать, что не стоит выбирать обществознание или историю в надежде проскочить, потому что по факту оказывается, что сдать эти предметы сложнее, чем точные науки. И это дает свои плоды: больше ребят стали сдавать информатику, и средний балл по ней вырос.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]