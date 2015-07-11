Анонс на 12 июля
12-20 июля г. Владивосток, МГУ им. Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50а). Этап Кубка России по шахматам «Кубок у моря», классика. XV шахматный фестиваль г. Владивостока «Город у моря – 2019».
12 июля во Владивостоке в 19.00 в Старом дворике ГУМа будет организована открытая танцевальная площадка. Танцы XIX века.
12 июля — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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