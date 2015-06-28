На станции юннатов завершилась первая смена для школьников. Видеорепортаж Дарьи Орловой
Конец первой смене в арсеньевской станции юннатов. Летний лагерь на свежем воздухе — самый популярный в городе. Территория в 2 гектара, свежий воздух, животные — домашние и экзотические.
Куры, утки, индюк, два козла Ивана, и пятнадцатилетний гусь Федя — он сторожил птичьего двора Арсеньевской станции юннатов. Лилия Короткова занимается здесь уже 12 лет. Сейчас у нее даже должность имеется — зоолаборант. Она следит за тем, чтобы животные были здоровыми, чистыми и сытыми.
Лилия Короткова, воспитанница Арсеньевской станции юннатов: «Я очень сильно люблю животных! Меня привлекают все они — от самых маленьких жучков до больших птиц, вот, и козлов».
Жучков на станции юннатов тоже хватает. В живом уголке обитают как обычные хомяки, шиншиллы, попугаи и перепелки, так и не самые популярные питомцы.
- У нас еще есть шипящий мадагаскарский таракан. Это мои любимцы! Обожаю их очень сильно!
Станция юннатов работает круглый год. Особенно много школьников здесь на каникулах — открывается летний лагерь. Сейчас заканчивается первая смена. В этом году в ней отдыхает 120 подростков. В юннатке в распоряжении детей территория в 2 гектара. Кроме этого, во время летних смен школьники сажают аллеи в самом Арсеньеве, проращивают семена кедров и елей, выходят на очистку берегов, участвуют в мастер-классах, ездят в походы, на пикники. Так педагоги занимаются экологическим воспитанием школьников.
Виктория Мазкова, педагог-организатор Центра внешкольной работы отделения экологии и туризма: «Главная задача, конечно, чтобы дети отдохнули в течение года, оздоровлялись. Это самая главная задача. А уже помимо этого, конечно, у нас обучающее. Летом ребенок, когда отдыхает, он все равно обучается. Мы испытания различные проводим, конкурсы, игры».
Те, кто вышел из возраста юннатов, возвращаются обратно работать вожатыми. А после и вовсе — поступают учиться на ветеринаров, экологов и биологов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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