Более ста кустов конопли обнаружили полицейские в Партизанском районе Приморья

На территории Приморья продолжается 2 этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак».

В ходе плановых мероприятий по выявлению культивируемых посадок наркосодержащих растений особое внимание уделяется отдаленным населенным пунктам, расположенным в труднодоступных таежных районах, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Так, в ходе рейдовых мероприятий в селе Михайловка, Кирилловка и Васильевка Партизанского района полицейскими было обнаружено 110 кустов культивируемой маньчжурской конопли. Кусты запрещенного растения были спрятаны среди других огородных посадок. Местный житель, уроженец села Михайловка, занимавшийся культивацией, дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Все растения изъяты.

Полиция напоминает гражданам: в случае обнаружения посевов мака или конопли, следует немедленно сообщить об этом в органы внутренних дел. Своевременная реакция и внимательность к этому вопросу способствуют не просто снижению доступности наркотиков, но и являются средством, препятствующим росту числа наркозависимых лиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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