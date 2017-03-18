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Тропический зверь попал в объектив фотоловушки в приморском нацпарке

Тропический зверь попал в объектив фотоловушки в приморском нацпарке

В Приморье в фотоловушку попала харза. Яркий тропический зверь был зафиксирован на видео в заповеднике «Земля леопарда». Сотрудники заказника сообщили, что харза — такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр. Природа юга Приморского края поражает разнообразием животного мира: звери, обычно предпочитающие жаркие тропики, приспособились к жизни в лесах. Поэтому встретить харзу — самого крупного и яркого зверя из рода куниц — в приморской тайге вполне реально!

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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