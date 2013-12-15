 Житель Владивостока подбросил пельмени из жевательной резинки на выставку современного искусства 

Сотрудники центра современного искусства «Заря» во Владивостоке обнаружили на выставке не входивший в экспозицию экспонат: как выяснилось, один из посетителей на экскурсии подыскал подходящее место и разместил здесь собственную инсталляцию «Пельмешки», снабдив ее подписью с указанием авторства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«В экспозицию молодой человек добавил собственную работу, ее быстро обнаружили смотрители. Свою работу — шесть вылепленных из жевательной резинки и бумаги пельменей — он установил на тумбу, где стояла скульптура белого тигра», - рассказала сотрудница центра.

Она отметила, что молодой человек часто заходит в музей, работает неподалеку.

«Возможно, таким способом он захотел заявить о себе. В галерее к этому случаю отнеслись позитивно, а его «Пельмешки» решили отправить в хранилище центра», - добавила собеседница агентства.

«Нам очень приятно, что наша выставка мотивирует на такую кропотливую работу, мы просим посетителей в дальнейшем не нарушать целостность экспозиций», - сказала представитель центра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]