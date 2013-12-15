Житель Владивостока подбросил пельмени из жевательной резинки на выставку современного искусства
Сотрудники центра современного искусства «Заря» во Владивостоке обнаружили на выставке не входивший в экспозицию экспонат: как выяснилось, один из посетителей на экскурсии подыскал подходящее место и разместил здесь собственную инсталляцию «Пельмешки», снабдив ее подписью с указанием авторства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
«В экспозицию молодой человек добавил собственную работу, ее быстро обнаружили смотрители. Свою работу — шесть вылепленных из жевательной резинки и бумаги пельменей — он установил на тумбу, где стояла скульптура белого тигра», - рассказала сотрудница центра.
Она отметила, что молодой человек часто заходит в музей, работает неподалеку.
«Возможно, таким способом он захотел заявить о себе. В галерее к этому случаю отнеслись позитивно, а его «Пельмешки» решили отправить в хранилище центра», - добавила собеседница агентства.
«Нам очень приятно, что наша выставка мотивирует на такую кропотливую работу, мы просим посетителей в дальнейшем не нарушать целостность экспозиций», - сказала представитель центра.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
16.08.2018 «Вести: Приморье»: «Роман с Японией» начинается во Владивостоке
-
15.08.2018 «Роман с Японией» — новая выставка в галерее современного искусства «Арка»
-
30.03.2017 "Опасная жвачка" обнаружена в 10 магазинах Приморья(фото)
-
09.02.2017 Выставка скульптур из брошенных игрушек открылась в галерее «Арка»
-
27.06.2014 Во Владивостоке открылась удивительная выставка
-
15.12.2013 Выставка "Человек играющий", посвященная видеоиграм, открылась во Владивостоке
Добавить комментарий