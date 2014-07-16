Детский центр «Океан» собрал вместе детей из 53 субъектов России

Как провести лето интересно, весело и продуктивно, знают во Всероссийском детском центре «Океан», где накануне стартовала вторая летняя смена. На отдых ребята приехали из 53 субъектов нашей страны.

В 2018 Елизавета Гладилина стала участником самого масштабного события в стране — Чемпионата мира по футболу. Там она работала волонтером, поэтому не понаслышке знает, что такое помогать людям. Во Всероссийский детский центр «Океан» Лиза приехала на смену «Фабрика добрых дел».

Елизавета Гладилина, участница смены «Фабрика добрых дел» (г. Калининград): «В течение смены мы будем работать по отрядам, будем делать добрые дела, как бы это банально ни звучало, и выполнять масштабные задачи, которые мы сами перед собой поставим».

Восемь тематических программ, и каждая дает участникам возможность реализовать собственные проекты. В «Океане» есть смена и для юных исследователей. В ее рамках дети смогут пообщаться с путешественниками, учеными, экологами, узнать новые туристические маршруты, а также изучить историю географии на Дальнем Востоке.

Ян Некрашевич, участник смены «Мир открытий» (г. Кострома): «География у меня легко идет, я ее люблю, и те интересные возможности, которые представляет это смена, вообще, в принципе, мир открытий, и они только здесь даются».

Уже второй год подряд в детском центре проводят программу «Юный следователь». В этом году она объединила больше 50 участников из разных регионов. Ребят учат тонкостям криминалистики и на практике рассказывают, как собрать улики с места преступления, снять отпечатки пальцев, опросить подозреваемых.

Аврора Римская, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю: «Детей нужно уже с юного возраста ориентировать на определенную профессию, чем они впоследствии будут заниматься в своей жизни, поэтому смена «Юный следователь» — это одно из предложений, которым они могут воспользоваться в дальнейшем».

А для любителей творчества в дружине «Китёнок» раскинулась летняя «Арт-деревня». На этой программе ребята могут раскрыть свой творческий потенциал — лепят из глины, рисуют масляными красками, занимаются 3D-моделированием.

Марина Семенько, участница смены «Арт—деревня» (г. Владивосток): «Я вообще считаю себя творческим человеком и в сфере музыки я уже реализовалась, и хотела очень сильно реализоваться в сфере арт, рисования. Поэтому приехала на эту смену».

Еще одна программа летней смены — «Морской старт». Участники сами смоделируют ракету и запустят ее в конце смены, причем не с суши, а с моря. Этот уникальный проект в нашей стране вместе с детьми реализуют впервые.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]