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Во Владивостоке прорвало трубу с кипятком — поврежден автомобиль

Фото: newsvl.ru

11 июля на теплосети в районе Невской, 13 во Владивостоке произошла авария. Из-за порыва трубы из-под асфальта вырвалась мощная струя кипятка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Очевидцы сообщают, что фонтан горячей воды доходил до восьмого этажа. Напором воды в разные стороны разбросало землю и камни, которыми засыпало рядом припаркованный автомобиль.

В управляющей компании отметили, что передали сообщение об аварии в тепловые сети. В диспетчерской Первореченского района рассказали, что после того, как в дом подали горячую воду, на участке произошел порыв трубы. Сейчас на месте работает аварийная служба. Точного срока, когда пройдут восстановительные работы, пока нет.

На время ремонта жители близлежащих домов отключены от горячего водоснабжения — горячей воды не будет до 17 июля.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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