«Вести: Приморье. Интервью»: Каждый четвертый житель края пользуется услугами скорой помощи
«Вести: Приморье. Интервью» с Олегом Сорокиным, исполняющим обязанности главного врача станции скорой медицинской помощи г. Владивостока и Александром Федейкиным, главным врачом станции скорой медицинской помощи г. Уссурийска, внештатным специалистом департамента здравоохранения Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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