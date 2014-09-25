Во Владивостоке водитель потребовал от сбитого на «зебре» пешехода деньги

ДТП c неожиданными праовыми последствиями произошло в краевом центре Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.

«Коллегу на «зебре» сбила машина. Водитель — потрясающий человек, потребовал с неё компенсацию за разбитое лобовое», — рассказала жительница Владивостока, знакомая с потерпевшей. Она отметила, что пешеход получил ушибы и легкое сотрясение.

Выяснилось, что водитель отвёз пешехода в больницу, однако с тех пор навещает «всей своей семьей и давит на жалость».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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