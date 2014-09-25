Во Владивостоке водитель потребовал от сбитого на «зебре» пешехода деньги
ДТП c неожиданными праовыми последствиями произошло в краевом центре Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.
«Коллегу на «зебре» сбила машина. Водитель — потрясающий человек, потребовал с неё компенсацию за разбитое лобовое», — рассказала жительница Владивостока, знакомая с потерпевшей. Она отметила, что пешеход получил ушибы и легкое сотрясение.
Выяснилось, что водитель отвёз пешехода в больницу, однако с тех пор навещает «всей своей семьей и давит на жалость».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
27.11.2018 Во Владивостоке водителя, попавшего в ДТП, сбила машина
-
13.11.2018 "Сюжет для кино": водитель чудом выжил в двух автокатастрофах подряд (фото)
-
11.04.2017 Во Владивостоке разыскивают водителя Nissan X-Trail, избившего пенсионера на «зебре»
-
17.12.2016 Во Владивостоке на пешеходном переходе Toyota Tundra сбила девушку
-
13.06.2016 Таксист сбил двух пешеходов на зебре в Уссурийске
-
25.09.2014 Полиция разыскивает водителя грузовика,сбившего девочку на "зебре"
Добавить комментарий