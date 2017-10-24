Приморских таксистов ждут серьезные проверки

12-13 июля на территории Приморского края пройдёт комплексная оперативно-профилактическая операция «Такси». Сотрудники ГИБДД проверят наличие путевых листов, разрешений на перевозку пассажиров, техническое состояние автомобилей, соблюдение водителями Правил дорожного движения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на полицию.

О фактах нарушения законодательства водителями такси приморцев просят сообщать в территориальные органы внутренних дел по месту жительства. По всем сообщениям полиция примет меры реагирования. Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240 10 00.

По данным ведомства, с начала года отмечен рост числа ДТП, произошедших по вине водителей такси, и погибших в них людей. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 52 автоаварии, 3 человека погибли, 56 – получили травмы различной степени тяжести. Основное число происшествий зарегистрировано в городах Уссурийск (24 ДТП) и Владивосток (20 ДТП).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]