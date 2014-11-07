Страны АТР активно скупают кукурузу, пшеницу и муку

С начала 2019 года вырос экспорт зерна кукурузы и пшеницы из Приморского края в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области за первое полугодие 2019 года выдало фитосанитарные сертификаты на экспортные партии зерна общим весом 266,7 тыс. тонн, а также продуктов переработки зерна (муки, крупы, хлопьев) общим весом 27,7 тыс. тонн.

В структуре экспорта зерна из Приморского края преобладает зерно кукурузы – 113,3 тыс. тонн (за аналогичный период 2018 года на экспорт направлено 105,2 тыс. тонн зерна кукурузы). Наибольшее количество партий экспортировано в Японию (53,9 тыс. тонн), а также в КНР (41,5 тыс. тонн) и Республику Корея (17,7 тыс. тонн).

Кроме того, на экспорт из Приморского края направляются значительные объемы сои – за первое полугодие 2019 года – 107,4 тыс. тонн. Большая часть поставок зерна сои (104,8 тыс. тонн) сделана в КНР.

За первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,3 тыс. тонн вырос экспорт пшеницы, всего с начала 2019 года на экспорт направлено 41,8 тыс. тонн пшеницы. Основным импортером зерна является Япония (сюда направлено 33,4 тыс. тонн). Рост экспорта по этому виду зерна произошел в связи с увеличением поставок в КНДР: с начала 2019 года в эту страну из Приморского края направлено 8,4 тыс. тонн пшеницы, за аналогичный период 2018 года – 0,3 тыс. тонн.

Также из Приморья на экспорт идет пшеничная мука: с начала 2019 года в другие страны направлены партии пшеничной муки общим весом 27,1 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года –15,3 тыс. тонн.

Основной страной-импортером пшеничной муки из Приморского края является КНР. Экспорт данного вида продукции в эту страну за первое полугодие 2019 года составил 23,8 тыс. тонн. Кроме того, отмечаются значительные поставки пшеничной муки в КНДР – 3,3 тыс. тонн.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]