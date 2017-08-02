В Артеме начался грандиозный ремонт дворовых территорий

Придомовые перемены. В городе Артеме начался грандиозный ремонт дворовых территорий. 60 многоквартирных домов стали участниками краевой губернаторской программы «1000 дворов». На работы выделено 105 миллионов рублей. Что изменить около своих подъездов, жители выбирали сами.

Тот случай, когда шуму строительной техники под окном даже рады. Двор пятиэтажки на улице Кирова меняется на глазах. Тонны щебня скоро превратятся в асфальт. Наконец у подъездов — ровные бордюры. Будут и тротуары. На капитальный ремонт двор получил щедрый финансовый бонус — почти 4 миллиона рублей. Придомовая территория — участник краевой программы «1000 дворов».

Анастасия Бондаренко, старшая по дому на ул. Кирова, 74/1: «Как только по телевидению сделали сюжет про программу, мы сразу в первый день собрали 20 подписей, подали заявку. Через два месяца получили ответ».

К работе строители приступили недавно. Сроки жесткие. Техника заехала сразу на несколько улиц Артема.

Валерий Тамилин, мастер: «Должны закончить в августе, но, думаю, уже на следующей неделе начнем асфальтировать».

Но куда важнее качество. Поэтому ремонт на контроле главы округа. Кстати, в обсуждении участвуют и жильцы. Они не только решают, как изменится их двор, но и следят за каждым действием строителей.

На Симферопольской, 14 капитальный ремонт требовался давно. Сейчас к подъездам завезли почти 350 бордюров. Строители выравнивают придомовую территорию.

Владислав Рекутский, руководитель компании-подрядчика: «Была разруха. Будет две большие парковки, все облагородим, сделаем водоотвод».

Хотели двор, как у соседей ниже, и даже лучше. Теперь с нетерпением ждут результата.

- Первый раз ремонт вижу, как здесь живу.

- Давно живете?

- С '75-го года!

- Хорошо, что ремонт. Чтоб в каждом дворе так сделали!

По программе участники могли выбрать не только капитальный ремонт. Часть домов проголосовали за установку современных детских площадок или спортивных зон для воркаута.

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «Настрой, вектор действий задал губернатор. Мы получили возможность благоустроить территорию. В этом году уйдет 115 миллионов на ремонт придомовых территорий. Это две программы: «Комфортная городская среда» и «1000 дворов».

Из городского бюджета на ремонтную кампанию в этом году выделено 35 миллионов. К осени, в рамках краевой программы Артем обновит 60 дворов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]