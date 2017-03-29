Отдаленные уголки Находки получают второе рождение

В Находке успешно продолжается реализация социальной программы «Терминала Астафьева» по благоустройству территорий сразу двух микрорайонов Находки. Жители нескольких улиц теперь могут не бояться ходить в вечернее время суток — теперь здесь установили светодиодные фонари. А по соседству уже определили места под новые детские площадки.

«Терминал Астафьева» помогает школе № 1 «Полюс» в создании чистоты и уюта уже шестой год подряд. В этом году традиционным субботником дело не ограничилось. Летом на деньги «Терминала» уже отремонтировали несколько кабинетов и туалетные комнаты. На очереди — спортивный зал: два года назад порт заменил здесь окна, а сейчас подходят к концу восстановительные работы. В общей сложности на ремонт школы компания выделила 3,5 млн рублей.

Татьяна Тузова, начальник хозяйственной службы ОАО «Терминал Астафьева»: «Нашему руководству не безразлично, в каких условиях получают наши дети знания. Дети — наше будущее! Ведь действительно так. Это воплотители наших идей, продолжатели наших начинаний. Я надеюсь, что мы и дальше будем сотрудничать со школой номер один».

Екатерина Тюкавкина, заместитель директора школы № 1 «Полюс» по АХЧ: «Говорим спасибо большое «Терминалу Астафьева» за ремонт кабинета географии, технологии, медицинского блока и спортивного зала. Спортзал мы еще не закончили, но надеемся, что закончим и у нас будет красота везде и детям будет приятно».

Помогает решить важные социальные задачи «Терминал Астафьева» и другим районам. Так, у школы № 7 в отдаленном микрорайоне КПД и у соседних жилых домов восстановили опоры энерголинии и зажгли новые светодиодные фонари — всего около 30 штук. В перспективе — капитальный ремонт бывшего дома пионеров. Здание с годами пришло в упадок. Пообещали решить вопрос и с детскими площадками — сейчас проекты находятся на согласовании. Особенно площадку ждут на улице Лазовой, ничего подобного там никогда не было.

Нина Назарова, жительница г. Находка: «Вот эта качелька, песочница одна. Обращались в управляющую компанию, чтобы нам что-то сделали. Управляющая компания, как всегда, отписывалась, то денег нет, то они не могут ничего сделать».

Александр Маников, депутат Думы НГО: «Мы выиграли восемь площадок по губернаторской программе «1000 дворов». Некоторые районы, к сожалению, у нас остались без возможности разместить детские площадки. А район большой, детей много. Обратились к терминалу — посодействовать, чтобы две площадки установить дополнительных. Не отказали».

Выполнение социальных программ остается одной из приоритетных задач в работе «Терминала Астафьева». Так, из двух ветхих бараков в настоящее время порт уже переселил в комфортное жилье 43 семьи, а в соседних домах за свой счет установил 13 балконов и 44 оконные конструкции жителям ближайшего к предприятию микрорайона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]