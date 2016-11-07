В Приморском крае полиция изъяла крупную партию героина
В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Находке обнаружили и изъяли крупную партию героина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК.
В проведении обыска в квартире на улице Бокситогорская вместе с оперативными сотрудниками участвовали кинолог со служебной собакой по кличке Ореон. У 48-летнего местного жителя обнаружен пакет, в котором находилась пластиковая бутылка с наркотическим веществом, а также электронные весы.
В ходе проведения криминалистического исследования установлено, что в емкости находилось наркотическое средство – героин (диацетилморфин) общей массой свыше 400 граммов.
Примечательно, что у подозреваемого уже имеется судимость за сбыт наркотических средств.
Следователями отдела полиции в отношении гражданина возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Сбыт наркотических средств в крупном размере).
В отношении фигуранта уголовного дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
За сбыт наркотических средств в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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