Неизвестный леопард попал в объектив фотоловушки в пещере заповедника «Кедровая падь»

Множество животных, среди которых два дальневосточного леопарда, попали в объектив камеры в пещере заповедника «Кедровая падь» (ФГБУ «Земля леопарда») за два месяца. Впервые за несколько лет помимо нынешнего «хозяина» заповедника Leo 12M по имени Тайфун в этом районе был зафиксирован другой неизвестный самец.

Заповедник «Кедровая падь» является одной из основных площадок для наблюдения за дальневосточными леопардами. С конца прошлого века здесь поочередно «царствовали» леопард по имени Барабашевский (он же Толстый), за ним — знаменитый Лорд, потом Меамур с Кедровкой, а теперь — Тайфун с Бэри. За жизнью этих пятнистых хищников следят не только ученые, но и многие любители больших кошек, получающие информацию из фильмов, СМИ и социальных сетей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Последние несколько лет после гибели под машиной Меамура единственным самцом леопарда, попадающим в фотоловушки в «Кедровой пади», оставался Leo 12M Тайфун. Он же, вероятно, является отцом котят леопардессы Leo 4F Бэри, впервые зафиксированных в 2017 году в небольшой пещере на территории заповедника. На полученном два года назад видео два котенка внимательно изучили грот, после чего долгое время перед камерами в пещере появлялись только барсуки, зайцы и мыши.

Однако пещера вновь обратила на себя внимание, когда в первом полугодии 2019 года в ней дважды отметились дальневосточные леопарды. Особый интерес специалистов вызвало то, что на видео были зафиксированы разные особи, и оба – самцы. И если в первом случае «привет» ученым передал местный старожил Тайфун, то вторым самцом оказался пока неизвестный леопард, которому был присвоен номер Leo 144M.

«Неизвестный прежде Leo 144M появился на территории, где обитает Бэри, и это может не понравиться Тайфуну – самцу, с которым эта самка уже не раз попадала в объективы фотоловушек», - отметил Юрий Дарман, кандидат биологических наук, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда». - Хотя жесткой территориальности у дальневосточных леопардов не отмечено, конфликты могут происходить из-за самок».

Как и в других случаях, «общение» между самцами ведется при помощи «переписки» мочевыми метками. На видео из пещеры Leo 144M тщательно изучает «послание» Тайфуна, как бы «улыбаясь» в камеру. При помощи такой необычной гримасы-флемена самец захватывает дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными. К слову, помимо двух леопардов за первое полугодие пещеру посетили представители и других видов – барсуки, колонки, мыши, зайцы и даже скрытный лесной кот.

Теперь специалисты «Земли леопарда» с особым интересом ждут следующих кадров из пещеры и ее окрестностей, чтобы разобраться, как закончится «виртуальное» общение двух самцов дальневосточных леопардов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]