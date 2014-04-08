У пользователей «НТВ-Плюс ТВ» появились новые возможности

Во втором квартале 2019 года общее количество платящих абонентов ОТТ-платформы НТВ-ПЛЮС выросло более чем на 10% по сравнению с первым кварталом текущего года и превысило 55 000 человек.

Наиболее популярной среди зрителей ОТТ-платформы, не пользующихся услугами спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС, оставалась модель просмотра по подписке, её оформили больше половины пользователей. По сравнению с первым кварталом 2019 года число этих абонентов выросло на 9 %, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более чем вдвое.

Для того чтобы пользоваться услугами ОТТ-сервисов НТВ-ПЛЮС, не обязательно быть «спутниковым» абонентом оператора. «Спутниковые» абоненты имеют возможность воспользоваться услугой «Онлайн ТВ (Мультискрин)», которая позволяет смотреть телеканалы, входящие в «спутниковую» подписку, на любых цифровых устройствах. Зрители спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС составляют 26% от общего числа платящих абонентов ОТТ-платформы.

По словам Директора департамента цифровых продуктов НТВ-ПЛЮС Константина Смирнова, сервис постоянно развивается: «Недавно приложение НТВ-ПЛЮС для Smart TV появилось на телевизорах LG. Учитывая, что онлайн‑телевидение НТВ‑ПЛЮС также доступно на сайте ntvplus.tv, в мобильных приложениях для iOS, Android, в Apple TV и Android TV, можно сказать, что мы есть абсолютно на всех устройствах. Кроме того, у пользователей появились новые возможности, которые предлагает сервис «Смотри сейчас». Он позволяет не пропустить наиболее интересные фильмы, передачи и спортивные события, бывшие в эфире за последние 24 часа. Специальные тематические «ленты» позволяют акцентировать внимание подписчиков, показывая время, оставшееся до момента, когда интересный контент уйдет из доступного архива».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]