Комплексный ремонт Некрасовского путепровода во Владивостоке пройдет в 2020 году
Ремонт главной городской магистрали — Некрасовского путепровода, который ранее планировался в два этапа за два года, — будет проведен комплексно за один строительный сезон в 2020 году. В этом году на мостовом сооружении выполнят только восстановительный ремонт локальных участков, что не повлечет ограничения движения автотранспорта, сообщили «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства.
Такое решение принято в администрации Владивостока в целях оптимизации денежных расходов, производственных процессов, а также времени, затраченного на ремонт. Высвободившиеся в этом году средства будут уже в ближайшие время направлены на ремонт городских улиц, которые особо нуждаются в восстановлении.
Проезд через железнодорожный переезд в районе улицы Нефтеветка, как и планировалось ранее, будет открыт на время ремонта путепровода в следующем году.
Напомним, в этом году было запланировано проведение первого этапа ремонта Некрасовского путепровода — полная замена асфальта на проезжей части, а в следующем — ремонт тротуаров, разделительной полосы и барьерного ограждения. В целях оптимизации процесса, а также на основе мнения жителей и расчетов специалистов, принято решение делать объект комплексно и за один строительный сезон — 2020 год.
На следующей неделе специалисты представят окончательный перечень улиц, на которых в ближайшее время будет проведены восстановительные работы на сэкономленные средства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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