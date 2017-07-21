Анонс на 13 июля

13 июля во Владивостоке в 12.00 в парке Минного городка пройдет празднование татаро-башкирского праздника Сабантуй. Вход свободный для всех желающих.

13 июля во Владивостоке в третий раз состоится массовый заплыв на открытой воде по маршруту «Остров Скрыплева – Приморский океанариум». Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.30.

13 июля о. Русский, бухта Новик. XVI международная регата «Кубок Губернатора Приморского края по гребле на лодках «Дракон».

13 июля г. Артем, СТК «Приморское кольцо». Автоспорт. IV этап соревнований по дрифту РДС-Восток.

13 июля муниципалитеты Приморского края. Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов». Начало в 09.00.

13 июля г. Краснодар. ФК «Краснодар-2» - ФК «Луч» Владивосток. 2 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 гг.

13-14 июля г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Краевые соревнования по парусному спорту «Кубок «Семь футов», гонки флота крейсерских яхт, гонки с пересадкой экипажа.

13-14 июля г. Владивосток, клуб скалолазания «Онсайт» (ул. Тунгусская, 53). Чемпионат г. Владивостока по скалолазанию, дисциплина боулдеринг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]