В Находке под суд пойдут пятеро организаторов нелегального интернет-казино
Прокурор Находки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. Они обвиняются в нелегальной организации азартных игр. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, в период с мая 2017 г. по октябрь 2018 фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, проводили азартные игры в специально организованном интернет-кафе в одном из нежилых помещений по Находкинскому проспекту в г. Находке.
В ходе предварительного следствия на имущество трех фигурантов (автомобили) наложен арест.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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