В Находке под суд пойдут пятеро организаторов нелегального интернет-казино

Прокурор Находки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. Они обвиняются в нелегальной организации азартных игр. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, в период с мая 2017 г. по октябрь 2018 фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, проводили азартные игры в специально организованном интернет-кафе в одном из нежилых помещений по Находкинскому проспекту в г. Находке.

В ходе предварительного следствия на имущество трех фигурантов (автомобили) наложен арест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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