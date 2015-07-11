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Анонс на 14 июля

14 июля о. Русский. Кубок г. Владивостока по триатлону «IRON TEAM TRIATHLON».

14 июля г. Владивосток, бухта Щитовая. Физкультурно-спортивное мероприятие «Казачьи игры». 

14 июля г. Владивосток, картодром «Змеинка». Третий этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак».

14 июля — День российской почты.

14 июля — День рыбака.

14 июля — День действий против рыбной ловли в России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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