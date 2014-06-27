«Вести: Приморье»: Столичный Владивосток. Какие перемены ждут город
Куда зайдет глобальный дорожный ремонт и где начнется полное обновление автотрасс Владивостока. Когда по улицам города пойдут новые автобусы и на каких маршрутах? Как столичный статус Владивостока обеспечить не только в центре, но и во дворах и скверах большого города. Это — только часть разговора с главой Владивостока Олегом Гуменюком. Смотрите воскресный выпуск «Вестей: Приморье» 14 июля на телеканалах «Россия 1» в 08.40, «Россия 24» в 15.00 и «Восток 24» в 18.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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