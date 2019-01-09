Во Владивостоке в самом разгаре ремонт дорог. В этом году в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли 17 объектов дорожной инфраструктуры дальневосточной столицы. Сейчас ремонт дорог и тротуаров ведется по 12 улицам, а в ближайшее время подрядчики зайдут еще на четыре дороги. Сотрудники городской администрации вместе с представителями СМИ проверили ход строительных работ на двух объектах.

Так, на улице Вилкова дорожные строители устанавливают бордюры и асфальтируют тротуары. Меняют люки и решетки на сетях инженерных коммуникаций, монтируют лестничные марши и готовят к укладке нового асфальтобетона проезжую часть.

Комплексный ремонт идет на десятках улиц. Сахалинская и Добровольского — те объекты, которые вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь на 90 % готовы пешеходные зоны.

Евгений Чирков, представитель подрядной организации «СтройСити»: «На следующей неделе все тротуары у нас будут полностью готовы. То есть для пешеходов мы стараемся, чтобы люди передвигались свободно, чтобы не мешать движению. Сейчас занимаемся ремонтом и восстановлением инженерных коммуникаций. Выходим уже на асфальт на этой неделе. Потому что участки уже подготовлены. На этой неделе выходим на выравнивающий нижний слой».

За каждым этапом выполняемых работ следят специалисты городской администрации и других структур. Также ремонт дорог по нацпроекту активно ведется на Енисейской, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой — от Рудневского моста до Баляева, Калинина, Воропаева, Нерчинской и Приходько. Впереди у дорожников комплексный ремонт улиц Кирова, Шкотовской, Шепеткова и Спиридонова.

Юрий Трунов, заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации г. Владивосток: «По результатам планируем получить полноценную дорогу, с соответствующими эксплуатационными качествами и обеспечивающую безопасность дорожного движения для всех участников дорожного движения. Как для пешеходов, так и водителей. Будут восстановлены все средства организации дорожного движения — знаки, разметка, ограждение».

Как отмечают в городском управлении дорог и благоустройства, что благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке в этом году заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров. Общая сумма проекта в 2019 году около 850 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]