Существенные дожди идут на востоке Приморья

В прошедшие сутки над акваторией Японского моря смещался атмосферный фронт, облачность которого накрыла Приморский край. День обошелся без осадков, столбики термометров в континентальной части Приморья поднялись до +22…+30 °С, на побережье было прохладней, +15…+20 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Ночью на юг Японского моря вышел циклон, и его облачная шапка достигла Приморья. Во второй половине ночи на юге края начался дождь, а к утру распространился на восточные и западные районы. Выпало до 12 мм. Минимальная температура воздуха составила +11…+16 °С.

Во Владивостоке в четверг сохранялась облачная погода, но обошлось без осадков. Максимальная температура воздуха достигла +16…+18 °С. Ночью начался дождь, к утру выпало 3 мм. Минимальная температура воздуха +14…+16 °С.

12 июля циклон будет смещаться над акваторией Японского моря в северо-восточном направлении. Дожди в Приморье сохранятся, наиболее существенные на восточном побережье. В континентальной части фон максимальный температур существенно не изменится, на южном побережье станет на 1–3 градуса теплее.

Во Владивостоке в пятницу облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Максимальная температура +20…+22 °С. При высокой относительной влажности воздуха и слабом ветре в городе будет душно. Прошедшие дожди на пожароопасную обстановку в крае существенно не повлияли. Местами в центральных районах Приморья и на севере Тернейского района сохраняется 3 класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]