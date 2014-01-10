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В ДТП с участием автобуса пострадала пенсионерка

В ДТП с участием автобуса пострадала пенсионерка

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивосток поступило сообщение о дорожно-транспортном  происшествии  с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили, что водитель  автобуса, следовавший по маршруту 13К (площадь Луговая – Змеинка – площадь Луговая), при движении со стороны Окатовой по улице Зои Космодемьянской не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди  идущим  автомобилем «Ниссан Ноут».

В результате ДТП  пострадала 63-летняя пассажирка автобуса. В момент аварии женщина находилась на переднем пассажирском сидении. В медицинском учреждении пострадавшей были диагностированы ушиб грудной клетки и тупая травма живота.   

В результате установлено, что 23-летний водитель имеет 5-летний стаж вождения. С начала текущего года мужчина дважды привлекался к административной ответственности: за нарушение правил использования ремней безопасности и эксплуатацию технически неисправного транспортного средства.  

На момент ДТП состояние опьянения у водителя автобуса не установлено. В настоящее время по факту автоаварии назначено проведение проверки. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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