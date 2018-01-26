Настоящее лето придет в Приморье на следующей неделе

Погодные условия в Приморском крае в начале следующей недели будет определять гребень охотоморского антициклона. Погода ожидается спокойной. Лишь в первый рабочий день, 15 июля, на фоне поля повышенного атмосферного давления местами возможны кратковременные дожди. В дальнейшем без осадков.

Температурный фон однородный: минимальные температуры в пределах +7…+16 °С, днем в континентальной части по-летнему жарко, +24…+30 °С, на побережье не исключены очаги тумана и мороси, +15…+22 °С, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в начале следующей недели существенных осадков не ожидается, погода с прояснениями. Ночью температура воздуха +12…+15 °С. Днем +16…+19 °С, в пригороде на 2–3 градуса теплее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]