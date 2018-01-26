Настоящее лето придет в Приморье на следующей неделе
Погодные условия в Приморском крае в начале следующей недели будет определять гребень охотоморского антициклона. Погода ожидается спокойной. Лишь в первый рабочий день, 15 июля, на фоне поля повышенного атмосферного давления местами возможны кратковременные дожди. В дальнейшем без осадков.
Температурный фон однородный: минимальные температуры в пределах +7…+16 °С, днем в континентальной части по-летнему жарко, +24…+30 °С, на побережье не исключены очаги тумана и мороси, +15…+22 °С, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке в начале следующей недели существенных осадков не ожидается, погода с прояснениями. Ночью температура воздуха +12…+15 °С. Днем +16…+19 °С, в пригороде на 2–3 градуса теплее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
08.07.2019 В Приморье пришла летняя жара
-
14.06.2019 Стало известно, какая погода будет в Приморье на следующей неделе
-
24.08.2018 В Приморье ожидается улучшение погоды и похолодание
-
06.08.2018 Небольшие дожди снова пройдут в Приморье на этой неделе
-
03.08.2018 Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе
-
26.01.2018 Как изменится погода в Приморье на следующей неделе?
Добавить комментарий