На приморской реке Журавлевка ловят хариуса и вспоминают тайменей

Приморье поздравляет своих рыбаков! Профессиональный праздник как раз в это воскресенье. Но не только морским рыболовством славится наш региона. Тысячи рыбаков сегодня вышли на реки таежного края — большинство, конечно же, мечтает о сказочном улове. Случается ли такое в приморской глубинке?

Петр Паломарчук, рыбак-любитель: «Пацаны решили покупаться, пришли на берег, глянули: «Папка, папка, иди сюда!» Что такое? А там таймени стоят, килограмм по 40—50».

Истории про тайменей похожи на сказки. Но малолюдное село Окраинка до сих пор живет хорошей рыбалкой. Нет народу, зато рыба имеется. А кроме того, — пасеки, огороды. Всего три дома обжитых, хозяева двух из них приезжают только на пчелиный сезон. И лишь местный старожил Владимир Фокинов никуда, даже на время, переезжать не думает.

Владимир Фокинов, житель с. Окраинка: «За столько лет человек ко всему привыкает. Наоборот — здесь приятно даже. Тишина. Ну в деревню сходишь в магазин, пообщаешься».

А на местную речку Журавлёвку приезжают, порой, из самых дальних краев. Как и много лет назад, манит она рыбаков-мечтателей.

Петр Паломарчук, рыбак-любитель: «Охотники, рыбаки у нас все. И малые, и взрослые, и старые. А что, ее не садить, не выращивать, тяпкой не тяпать. Пришел, закинул удочку, поймал».

Лето — сезон хариуса. Эта белорыбица любит чистую воду, так что Журавлёвка в порядке. Что же до особенностей — местный вид, хариус амурский, немногим больше легендарного омуля. Из тех же форелевых. А ловится на поплавочную удочку с искусственной приманкой.

Пётр Паломарчук из села Заветное, что по-соседству, не понимает странную моду на поймал — отпусти. Есть время, когда рыба сама на крючок просится. И вот оно — июль! До осени не раз еще над Журавлевкой, у Окраинки, произнесет рыбак коронную фразу: «Если знаешь рабочую муху — владеешь миром!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]