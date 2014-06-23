В Приморье пьяный дембель угнал у друга автомобиль и въехал на нем в толпу людей

Черниговским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, 1999 г.р., совершившего преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 166 и ч. 2 ст. 264 УК РФ (угон и нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, в декабре 2018 г. фигурант отмечал свое возвращение из армии. Один из его знакомых приехал к подсудимому на автомашине своего отца. Без одобрения водителя, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и уехал. Во время движения по п. Сибирцево указанный автомобиль заметили сотрудники полиции. Поскольку требование сотрудников ДПС об остановке водитель не выполнил, за автомашиной началось преследование вплоть до места распития спиртных напитков.

Значительно превысив допустимую скорость, не справившись с управлением, фигурант сбил своего знакомого, у которого он угнал автомобиль, а также других находившихся поблизости людей, повредив при этом еще одну легковую автомашину.

В результате наезда на пешеходов одному из них (водителю угнанного автомобиля) были причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, множественных ран на лице, перелома костей носа, двойного перелома нижней челюсти и перелома верхней челюсти, которые в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Признав подсудимого виновным, суд (с учетом полного признания вины) назначил ему наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года, условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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