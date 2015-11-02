Вера Щербина: Иностранные инвестпроекты получают индивидуальное сопровождение в Приморье

Журналистам из Китая, Республики Корея, Японии, Вьетнама и Сингапура презентовали инвестиционный и туристический потенциал Дальнего Востока и, в частности, Приморского края. Делегация СМИ посетила Владивосток в рамках ознакомительной поездки, а одним из главных мероприятий программы стала встреча с представителями федеральных и региональных органов власти. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Представители ведущих иностранных СМИ смогли из первых уст получить информацию и задать вопросы о развитии Приморья, крупнейших совместных инвестиционных проектах и внешней политике России. Общение прошло в формате круглого стола, в диалоге приняли участие первый вице-губернатор края Вера Щербина, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Климов, первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, а также руководитель Дальневосточного межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Сергей Сопчук.

«Для того, чтобы иностранный инвестор мог заходить к нам на Дальний Восток, смело вкладывать средства в экономику региона и зарабатывать деньги, прежде всего, нужна информационная открытость, которую мы готовы обеспечить. И, конечно, во многом благодаря вашей работе, вашим материалам, инвесторы смогут больше узнавать о тех возможностях и преференциях, которые сегодня созданы на Дальнем Востоке для развития бизнеса», – отметил заместитель полпреда Президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

На совещании шла речь о режимах территорий опережающего развития и Свободном порте Владивосток. Получив статус резидента, инвестор может в упрощенном порядке оформить земельный участок, пользуется налоговыми льготами и другими административными преференциями.

«За пять лет с момента появления этих режимов на территории Дальнего Востока начата реализация 1671 инвестиционного проекта, которые получили государственную поддержку. Общий объем инвестиций по соглашениям составляет 3,8 триллиона рублей, планируется создание 139 тысяч новых рабочих мест», – сообщил первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

Около 70% инвесторов, которые получили статус резидентов ТОР и СПВ, из всех дальневосточных регионов выбрали для реализации своих проектов Приморский край. Среди них есть и предприятия с участием иностранного капитала. По мнению Веры Щербины, во многом это связано выгодным географическим положением региона, развитой транспортной инфраструктурой, которая позволяет обеспечить сбыт продукции как на внутреннем рынке, так и далеко за его пределами – в центральной России, Европе и в соседних странах АТР. К примеру, резидент ТОР «Надеждинская», российско-японское предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в прошлом году запустило завод по производству двигателей SkyActiv-G, которые впоследствии экспортируются на заводы по сборке автомобилей Mazda в Японии. Кроме того, рост интереса иностранных инвесторов к Приморью связан и с тем, что власти региона готовы помогать им в реализации бизнес-проектов.

«Мы готовы обсуждать с инвесторами каждый проект, который они хотели бы реализовать в Приморье. Более того, работа с иностранными партнерами выстроена в режиме “одного окна”, они могут обратиться в Инвестиционное агентство Приморского края, где им помогут разобраться с российским законодательством, оформить необходимые разрешения, урегулировать многочисленные административные вопросы. Каждый проект получает индивидуальное сопровождение», – подчеркнула Вера Щербина.

Она добавила, что общий объем иностранных инвестиций в экономику Приморского края за 2018 год составил 488 миллионов долларов США. Основными странами-инвесторами стали Китай, Республика Корея и Япония.

Отметим, что программа визита иностранных журналистов включает посещение Дальневосточного федерального университета, судостроительного комплекса «Звезда» и основных достопримечательностей города. Представители СМИ также получили приглашение принять участие в пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]