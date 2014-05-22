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Ъ: Visa и MasterCard уходят из России?

Ъ: Visa и MasterCard уходят из России?

23 июля нижняя палата парламента собирается рассмотреть во втором чтении поправки к законопроекту «О национальной платёжной системе», которые поддерживает ЦБ. Они должны обеспечить беспрерывность карточных платежей в России. По сути, как пишет издание Коммерсант, российским дочерним компаниям международных платёжных систем запретят приостанавливать расчёты по картам банков, которые попали под санкции.

Поправки коснутся, в частности, Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB.

Чтобы начать работать по новым правилам, им дадут полгода. После этого приостановка расчётов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. Если его не устранят, ЦБ исключит компанию из реестра операторов платёжных систем, что будет означать запрет на работу в России.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», российские дочки Visa и MasterCard при всём желании не смогут привести свои правила в соответствие с новыми требованиями, поскольку они не имеют права игнорировать распоряжения головного офиса.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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