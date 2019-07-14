Шхуна с 13 пассажирами села на мель у о. Русский во Владивостоке (видео)
Утром в субботу, 13 июля, на акватории близ Владивостока в бухте Житкова шхуна села на мель и легла на бок. Пассажиры почти час прождали помощи на накренившемся борту. На судне находились 13 туристов, которые вышли в море порыбачить.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, в 08:50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе мыса Каразина, недалеко от Приморского океанариума, просят помощи люди на катере. Судно получило пробоину корпуса, село на мель и завалилось на бок.
Владивостокский морской координационный центр оповестил о терпящей бедствие шхуне находящиеся в этом районе суда. Спасатели прибыли на место происшествия в 09:40. Проходящее мимо судно спасло 13 человек, их доставили на берег поселка Поспелово. Два человека от эвакуации отказались. Никто не пострадал.
В соцсетях пишут, что это уже не первый подобный случай с этой шхуной. В прошлом году у нее сломалось рулевое управление, тогда же выяснилось, что на судне нет ни навигации, ни спасательных жилетов, сообщает vl.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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