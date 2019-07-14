Шок-ДТП:«Приус» раздавил «Жигули»

Авария с участием двух автомобилей произошла в районе базы отдыха «Зеленая», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.

По неизвестной причине иномарка оказалась верхом на автомобиле отечественного производства. О пострадавших информации нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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