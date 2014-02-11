Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря
Сын известного российского путешественника Федора Конюхова рассказал о планах отца на следующий год. По словам Оскара, команда Федора Конюхова готовит экспедицию в Желтое море на место гибели броненосца "Петропавловск".
Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС. Макаров и Верещагин погибли вместе с "Петропавловском" в 1904 году во время русско-японской войны. Броненосец подорвался на японских минах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
11.05.2019 Путин поздравил Федора Конюхова с завершением уникального весельного перехода
-
03.04.2019 Шторм перевернул лодку Федора Конюхова в Тихом океане
-
08.01.2016 Во Владивостоке почтили память вице-адмирала Макарова
-
14.04.2014 Во Владивостоке отметили 110-ую годовщину гибели адмирала Степана Осиповича Макарова
-
20.02.2014 Весельная лодка "Тургояк" российского путешественника Федора Конюхова идет навстречу мощным тихоокеанским циклонам
-
11.02.2014 У Федора Конюхова, на весельной лодке пересекающего Тихий океан, начались проблемы со здоровьем
Добавить комментарий