Новости Общество Интересно

Вчера, 22:46
 

Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря

Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря

Сын известного российского путешественника Федора Конюхова рассказал о планах отца на следующий год. По словам Оскара, команда Федора Конюхова готовит экспедицию в Желтое море на место гибели броненосца "Петропавловск".

Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС. Макаров и Верещагин погибли вместе с "Петропавловском" в 1904 году во время русско-японской войны. Броненосец подорвался на японских минах.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваше отношение к планам Конюхова:

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря