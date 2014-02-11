Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря

Сын известного российского путешественника Федора Конюхова рассказал о планах отца на следующий год. По словам Оскара, команда Федора Конюхова готовит экспедицию в Желтое море на место гибели броненосца "Петропавловск".

Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС. Макаров и Верещагин погибли вместе с "Петропавловском" в 1904 году во время русско-японской войны. Броненосец подорвался на японских минах.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]