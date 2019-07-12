Двое вооруженных парней в масках совершили разбойное нападение на пит-стоп во Владивостоке

Двое жителей Приморского края предстанут перед судом по делу о разбойном нападении на павильон быстрого питания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК.

В ноябре прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило заявление сотрудника павильона быстрого питания, расположенного в районе улицы Уткинской. Мужчина сообщил, что в павильон ворвались злоумышленники и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили дневную выручку и мобильный телефон.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего и очевидцев произошедшего. Около пит-стопа обнаружили шапки-маски с прорезями для глаз и пневматический пистолет.

Сотрудники полиции изучили записи камеры видеонаблюдения, установленной в павильоне быстрого питания. Были составлены фотороботы предполагаемых преступников. Ориентировку с приметами злоумышленников передали наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники Госавтоинспекции задержали двоих жителей Артема в возрасте 18 и 20 лет. Они были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.

Похищенные деньги и мобильный телефон изъяты.

В следственном подразделении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия).

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия установлено, что накануне молодые люди отмечали проводы в армию одного из них, употребляя алкогольные напитки.

Следователем доказана причастность фигурантов к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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