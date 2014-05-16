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Бетономешалка улетела в кювет с дороги в районе Шаморы

Бетономешалка улетела в кювет с дороги в районе Шаморы

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивосток поступило сообщение о том, что на перевале в районе бухты Лазурная во Владивостоке с дороги съехал грузовик-бетоносмеситель.

Прибывшим на место происшествия инспекторам ДПС водитель Мицубиси Фусо пояснил, что двигался со стороны улицы Маковского в направлении Лазурной, не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет.

30-летний водитель грузовика получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, состояния опьянения на момент происшествия у водителя грузовика не установлено.

 В ходе проверки установлено, что с начала года мужчина трижды привлекался к административной ответственности по статье 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена).

По факту ДТП  проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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