Бетономешалка улетела в кювет с дороги в районе Шаморы
В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивосток поступило сообщение о том, что на перевале в районе бухты Лазурная во Владивостоке с дороги съехал грузовик-бетоносмеситель.
Прибывшим на место происшествия инспекторам ДПС водитель Мицубиси Фусо пояснил, что двигался со стороны улицы Маковского в направлении Лазурной, не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет.
30-летний водитель грузовика получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Согласно результатам медицинского освидетельствования, состояния опьянения на момент происшествия у водителя грузовика не установлено.
В ходе проверки установлено, что с начала года мужчина трижды привлекался к административной ответственности по статье 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена).
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
16.05.2014 В Приморье сотрудники полиции устанавливают обстоятельства автоаварии с тремя пострадавшими
-
09.08.2018 Во Владивостоке «Тойота Краун» врезался в столб — водитель погиб, пассажир госпитализирован
-
23.10.2017 Три смертельных ДТП произошли на выходных в Приморье
-
17.05.2017 Пьяный водитель автомашины "Тойота Премио" травмирован в ДТП
-
11.07.2019 Подросток пострадал в «пьяном» ДТП во Владивостоке
-
02.06.2019 Молодая пассажирка "Тойота Краун Маджеста" погибла в страшной аварии в Приморье
Добавить комментарий