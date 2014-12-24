Дальневосточный Федеральный университет отмечает юбилей и чествует лучших из лучших. Видеорепортаж Виктории Сарада
Дальневосточный Федеральный университет отмечает юбилей. В этом году главному вузу региона 120 лет. Столько же выпускников в торжественной обстановке получили заветные дипломы — красные. К слову, это не все отличники этого года, а лучшие из лучших. Каждый из них внес огромный вклад в развитие университета, оставив свой след в его истории.
На этой сцене — лучшие выпускники главного вуза региона. Они первыми покидают стены альма-матер. Вчерашние студенты — не просто дипломированные отличники. Они призеры чемпионатов мира, авторы научных работы, обладатели стипендий губернатора и президента.
Андрей Шушин, проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ: «Мы все эти годы ребят всячески поддерживали, пытались создать для них максимально комфортные условия, чтобы они не только проявили себя, не только в учебе, но и раскрыли свои лучшие качества. Кто-то в науке, кто-то в творчестве, кто-то в спорте».
В этом году Федеральному университету 120. В 1899-том по указу российского императора во Владивостоке был образован Восточный институт. В стенах вуза готовили кадры для административных, торгово-промышленных и военных учреждений страны. Сейчас ДВФУ — это девять школ, которые без преувеличения можно назвать научно-образовательным форпостом страны.
Светлана Бурцева, выпускница Юридической школы ДВФУ: «Это топ-5. Здесь очень квалифицированные преподаватели. В целом вуз дает очень много возможностей».
Главная возможность — реализация своего потенциала. За четыре года в стенах ДВФУ Владислав успел зарекомендовать себя на научных конференциях в московских университетах. Более того, он стал автором четырех патентов. Все они решают конкретные проблемы бизнеса.
Владислав Титанов, выпускник Школы естественных наук ДВФУ: «Это мой родной город и я не рассматривал никакие университеты для поступления. Я хотел, чтобы мой альма-матер был именно Дальневосточный Федеральный университет».
Наталья Лютикова, мама выпускника ДВФУ: «По сравнению с ними мы вообще учились давно и такое ощущение, что они все профессора уже. Мы счастливы. Гордимся».
Гордиться дипломом Дальневосточного Федерального в этом году будут больше пяти тысяч человек. Это выпускники разных уровней и форм обучения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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