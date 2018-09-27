Дома для детей-сирот, а также образовательные и дошкольные учреждения Лесозаводска сегодня проверил губернатор Приморья. Олег Кожемяко продолжает поездку по районам. К кому зашел в гости глава края, с кем пообщался, и почему местный ФАП не устроил губернатора?

Юлия и Андрей Гулак стали родителями полгода назад. Тогда на свет появился сын Макар. По программе «Молодая семья» пара получила единовременную выплату на первенца — 50 000 рублей. Квартиру сейчас снимают, но уже задумываются о собственном жилье.

- А что вам дает эта программа?

- Льготную ипотеку. Добавить средства на квартиру.

Для молодых семей в крае работают меры поддержки. О них Юлия и Андрей Гулак в неформальной обстановке поговорили с главой региона.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы сейчас по программе ипотечного кредитования будет программы внедрять, чтобы им предоставлялись льготы на оплату, такая программа заработает с нового года».

В ходе рабочего визита в Лесозаводск Олег Кожемяко посетил не только молодую семью. Ольга Филатова прикована к инвалидному креслу больше 20 лет. Но из дома почти не выходит. Пандус возле подъезда есть, однако этого недостаточно.

- Я сижу уже много лет дома и мне хочется, чтобы у меня был подъемник, чтобы я спускалась и поднималась. У меня некому помочь... Раньше был муж... Со здоровьем хуже.

Проблему женщины краевые власти решат. Подъемник установят в ближайшее время. На это из регионального бюджета выделят 200 000 рублей.

- По врачам что у нас? Сколько населения обслуживается?

- Прикрепленного — 28 тысяч.

Фельдшерско-акушерский пункт — еще одна остановка в рамках рабочей поездки. Глава региона оценил, в каких условия здесь принимают пациентов. Пол проваливается, крыша гниет, процедурного кабинета в здании нет.

- Надо все это сносить и делать другой, рядом есть территория.

Проблемы с ремонтом и у районной больницы Лесозаводска. Об этом Олегу Кожемяко рассказали и врачи, и даже сами пациенты.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «В целом требуется порядка 100 миллионов, я думаю, что в течение трех лет эти деньги лечебному учреждению будут выделены».

Еще осенью 2018 школа № 5 нуждалась в капитальном ремонте. Здесь заменили окна и двери, а в спортивном зале установили новые турникеты.

- Спасибо, что вы сделали такую красоту, я помню, как здесь было, и вы помните!

Данил Бакин, учащийся 11 класса: «Я в этой школе уже два года не учусь — как сюда пришел, я ее вообще не узнал. Думаю, почему этого не было, когда я здесь учился! Очень хорошо стало, не хуже западных стандартов».

Также в ходе рабочей поездки Олег Кожемяко посетил уникальный детский сад, в котором работает театр для малышей. Однако, чтобы дети и дальше смогли заниматься и играть на сцене, необходимо решить проблемы с канализацией и привести в порядок помещения. И на эти нужды на 2020 год средства выделит краевая администрация.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]