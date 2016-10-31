Два дальневосточных аиста поступили в центр реабилитации диких животных в село Алексеевка. Краснокнижные птенцы остались брошены на произвол судьбы в Лазовском районе. В каком состоянии сейчас птицы, смогут ли они вернуться в дикую природу и кого еще спасают ветеринары?

Пара аистов несколько дней приходила в себя после дальней поездки. Из Лазовского района их привезли в центр реабилитации диких животных «Тигр». Птенцы остались сиротами после того, как их гнездо рухнуло на землю вместе с деревом. Для местных ветеринаров этот опыт без преувеличения уникален.

Виктор Кузьменко, председатель правления МРОО «Центр «Тигр»: «Птиц в этом году вообще везут очень много. Но насчет аистов мы были, мягко говоря, не готовы. Пришлось срочно строить вольер для них, для работы с этими птицами».

Птенцам около двух месяцев, они здоровы и научились питаться самостоятельно. В день каждый аист съедает около двух килограммов сайры и корюшки. Сейчас приамурским птицам надо набрать вес и научиться летать.

Екатерина Блидченко, ветеринарный врач МРОО «Центр «Тигр»: «Птенцы здоровы. Возможно, они немного голодали без родителей. Но сейчас они уже набрали вес».

Главная задача сотрудников реабилитационного центра — подготовить птиц к возвращению в дикую природу. Летом основная популяция аистов кормится в Еврейской автономной области. К середине августа птенцов отвезут именно туда, чтобы пара влилась в стаю и улетела на зимовку в Китай. И чтобы следить за судьбой подопечных, на длинноногих болотных жителей прикрепят спутниковые маячки.

Анна Сердюк, старший координатор проектов по особо охраняемым территориям Амурского филиала WWF: «Были получены уникальные данные. Из тех птиц, что были помечены в прошлом году, это 42 птицы, только 45 % вернулись обратно, на места где они родились. Ученые всегда задумывались, сколько лет проходит, чтобы птенцы вернулись в бассейн Амура и загнездились. Сейчас мы знаем, что это происходит не в первый год. Будем следить за ними дальше».

Еще один необычный постоялец реабилитационного центра с трагической судьбой — даурский журавль.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]