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Юрий Трутнев: Необходимо срочно принять меры для ликвидации загрязнений в бухте Золотой Рог

Юрий Трутнев: Необходимо срочно принять меры для ликвидации загрязнений в бухте Золотой Рог

Фото: КП-Владивосток

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение в кратчайшие сроки принять необходимые меры для ликвидации загрязнений в акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу полпредства.

По данным средств массовой информации, нефтяные пленки были зафиксированы на нескольких причалах города. Ранее подобные проблемы возникали из-за заправки заходящих в бухту Золотой Рог судов, несовершенства канализационной системы и бытовых стоков.

Вице-премьер поручил Росприроднадзору и властям Приморского края в ближайшее время проверить информацию и, в случае подтверждения фактов загрязнения акватории, принять меры для оперативного реагирования. Контроль за ситуацией возложен на аппарат полномочного представителя.

По мнению вице-премьера, необходимо, чтобы каждый случай сброса сточных вод, попадания мусора или грязи в бухту фиксировался, принимались необходимые меры для устранения загрязнения. «Если будут обнаружены загрязнения при бункеровке, нарушения технологии работы с водами на судах, владельцы будут наказываться самым принципиальным образом», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Напомним, через бухту Золотой Рог проходят практически все популярные туристические маршруты, набережная является одним из излюбленных мест для прогулки горожан. Именно здесь 150 лет назад начал закладываться небольшой военный пост, в будущем ставший крупным восточным городом. Поскольку это центр Владивостока, рядом с набережной размещены почти все значимые сооружения дальневосточной столицы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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