С начала года на дорогах Приморья отстранено от управления свыше 5,9 тыс. нетрезвых водителей

Вождение в нетрезвом виде является серьезным правонарушением, которое может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. По данным статистики, с начала года в регионе зарегистрировано 386 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. 42 человека погибли, 277 получили травмы. Повреждено 622 автомобиля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по региону показатели аварийности снижены. Наибольшее число происшествий отмечено в выходные дни, временной промежуток с 01.00 до 02.00 и с 16.00 до 24.00.

С начала года в Приморском крае выявлено и отстранено от управления свыше 5,9 тыс. водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения: к административной ответственности привлечено 3311 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2651 автомобилист, отказавшийся от прохождения медосвидетельствования.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Если автомобилист считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, прибор или алгоритм действий сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, - необходимо позвонить на единый «телефон доверия» - (423) 240-10-00. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников ГИБДД будет проведена соответствующая работа и приняты меры.

Если вы стали свидетелем попытки управления транспортным средством в состояние опьянения необходимо сообщить о данном факте сотрудникам полиции по следующим номерам телефонов:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]