В детском саду в Приморье обнаружены «мертвые души»
Надеждинским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению бывшей заведующей одного из детских садов Надеждинского района в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, подсудимая, являясь руководителем учреждения дошкольного образования, в 2016-2017 гг. заключила трудовые договоры и издала приказы о приеме на работу семи лиц, достоверно зная о том, что трудовые обязанности они фактически исполнять не будут.
На основании документов, содержащих недостоверные данные, из местного бюджета необоснованно перечислено в общей сложности свыше 571 тыс. рублей в счет заработной платы и иных выплат, причитающихся якобы трудоустроенным лицам.
Указанными денежными средствами заведующая распорядилась по собственному усмотрению.
Признав подсудимую виновной, суд назначил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Причиненный ущерб подсудимой возмещен в полном объеме в период рассмотрения уголовного дела судом.
Следует отметить, что данное уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, в ходе которой и были выявлены нарушения бюджетного законодательства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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