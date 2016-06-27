«Вести: Приморье»: Рискованный заплыв в наручниках

Переплыть Босфор Восточный в наручниках. Таким экспериментом ознаменовался третий заплыв «Острова Скрыплёва».

- Думал даже не только руки связать, но и ноги. Семья не одобряет. Можно было бы еще и кляп в рот вставить, но насморк может помешать, поэтому рук будет достаточно.

Долго ли Павел Комаров готовился к водной авантюре, и почему домочадцы были против?

- Папа молодец у тебя?

- Ага...

- Хотел бы на него быть похожим?

- Не-а!

Доплыл ли спортсмен до финиша или сошел с дистанции? Об этом расскажем в программе «Вести: Приморье» в 17.00 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]