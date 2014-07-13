"Отметили день рыбака" : жители Владивостока о вандалах со Спортивной набережной
Хорошо отметили День рыбака: Жители возмущены выходкой вандалов, разрушивших мраморные ограждения на Спортивной набережной в минувшие выходные.
- Это труд, это деньги нашей казны.
- С какой силой надо было толкнуть, чтобы ее вот так вынести — вопрос не в силе, а вопрос, наверное, в уме: если нет мозгов, их и не будет. Дурные люди, вот и все, жалко...
- Не ими созданное, они еще и разрушают.
Как сообщают специалисты управления дорог и благоустройства, мэрия уже подготовила заявление о факте вандализма в полицию. Глава города готов лично заплатить вознаграждение тому, кто обладает достоверной информацией о лицах совершивших злодеяние.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
15.07.2019 Мэрия ищет свидетелей происшествия на Спортивной набережной во Владивостоке
-
21.08.2017 Анонс на 22 августа
-
08.07.2017 Анонс на 9 июля
-
09.07.2017 День рыбака отметят на Спортивной набережной Владивостока
-
09.07.2016 Анонс на 10 июля
-
13.07.2014 День рыбака отметят на Спортивной набережной Владивостока
Добавить комментарий