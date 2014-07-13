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"Отметили день рыбака" : жители Владивостока о вандалах со Спортивной набережной

Хорошо отметили День рыбака: Жители возмущены выходкой вандалов, разрушивших мраморные ограждения на Спортивной набережной в минувшие выходные.

- Это труд, это деньги нашей казны.
- С какой силой надо было толкнуть, чтобы ее вот так вынести — вопрос не в силе, а вопрос, наверное, в уме: если нет мозгов, их и не будет. Дурные люди, вот и все, жалко...
- Не ими созданное, они еще и разрушают.

Как сообщают специалисты управления дорог и благоустройства, мэрия уже подготовила заявление о факте вандализма в полицию. Глава города готов лично заплатить вознаграждение тому, кто обладает достоверной информацией о лицах совершивших злодеяние.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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