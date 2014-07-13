"Отметили день рыбака" : жители Владивостока о вандалах со Спортивной набережной

Хорошо отметили День рыбака: Жители возмущены выходкой вандалов, разрушивших мраморные ограждения на Спортивной набережной в минувшие выходные.

- Это труд, это деньги нашей казны.

- С какой силой надо было толкнуть, чтобы ее вот так вынести — вопрос не в силе, а вопрос, наверное, в уме: если нет мозгов, их и не будет. Дурные люди, вот и все, жалко...

- Не ими созданное, они еще и разрушают.

Как сообщают специалисты управления дорог и благоустройства, мэрия уже подготовила заявление о факте вандализма в полицию. Глава города готов лично заплатить вознаграждение тому, кто обладает достоверной информацией о лицах совершивших злодеяние.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]