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Жильем в Приморье обеспечили уже более 250 детей-сирот

Жильем в Приморье обеспечили уже более 250 детей-сирот

Фото: Администрация ПК

Администрации муниципальных образований Приморья обеспечили квартирами 224 сирот. Еще 34 приморца из этой категории граждан получили сертификаты на самостоятельную покупку жилья.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте образования и науки Приморского края, в результате межведомственного взаимодействия с начала 2019 года удалось обеспечить жильем уже более 250 человек, что значительно превышает значение за аналогичный период 2018 года.

Только муниципалитеты, после того как Администрация края передала им соответствующие полномочия, смогли приобрести на вторичном рынке 224 жилых помещения. Некоторые из территорий к настоящему времени уже полностью выполнили плановые показатели на текущий год, так как новый механизм позволяет решать вопрос «на местах» значительно быстрее.

После введения дополнительной социальной меры поддержки сирот в виде сертификатов на самостоятельное приобретение жилья – 34 документа уже переданы их обладателям, пять из них – поступили на оплату.

Вопрос обеспечения жильем детей-сирот стоит на особом контроле Губернатора Приморья. Принят целый ряд эффективных мер по устранению очереди на получение квартир этой категорией граждан.

В бюджете Приморья в текущем году на обеспечение жильем детей-сирот заложили более 1,2 миллиарда рублей – обладателями своих квартир станут не менее 600 человек.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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