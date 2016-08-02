Туман, морось и грозы — погода в Приморье снова «дает сбой»

Циклон, вызвавший в конце прошлой недели дожди, заполнился на севере Японского моря. Влияние его на погоду Приморского края оказалось минимальным. Больше всего дождя, 29 мм за сутки, выпало в Ольгинском районе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В выходные над Приморским краем смещался высотный центр, под его влиянием на большей территории края прошли дожди, в основном от небольших до умеренных. Всего за двое суток выпало от 1 до 10 мм, в отдельных районах 12–29 мм.

В ночь на понедельник дожди в отдельных районах сохранились, выпало 0–7 мм, на востоке края до 21 мм. Максимальные температуры в континентальной части составили +20…+28 °C, на восточном побережье +14…+19 °C. Минимальные температуры оставались в пределах +12…+18 °C.

15 июля атмосферное давление над Приморьем будет расти, но влияние высотного вихря на погоду в крае еще сохранится, поэтому в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Фон максимальных температур +20…+28 °C, на восточном побережье +14…+19 °C.

Ближайшей ночью дожди поутихнут, и только на побережье ожидаются очаги тумана и мороси. Минимальные значения температур без изменений.

Во вторник над Приморьем сохранится поле повышенного атмосферного давления. Днем в континентальной части воздух хорошо прогреется, во второй половине дня начнет развиваться конвективная облачность, и местами снова могут пройти кратковременные дожди, не исключена гроза.

Во Владивостоке в минувшие выходные дни погодные условия существенно не отличались. Переменная облачностью, и в основном без осадков, лишь в ночь на воскресенье отмечалась морось, которая продолжалась всю ночь, к утру выпало 2 мм. Отмечался туман. Минимальные температуры воздуха в пределах +15…+17 °С, днем воздух прогревался до +21…+24 °С, в пригороде в воскресенье было чуть теплее.

Прошедшей ночью осадков не наблюдалось, к утру город накрыл туман. Температура воздуха понизилась до +16…+18 °С.

В понедельник во Владивостоке облачно с пояснениями, осадков не предвидится. День ожидается прохладней, чем накануне, максимальная температура воздуха +18…+21 °С, в пригороде до +24 °С.

В ближайшие сутки в столице Приморья облачно, ночью и утром моросящий туман. Свежий юго-восточный ветер. Температурный фон немного ниже, чем в понедельник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]