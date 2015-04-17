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Красный Яр, Олон, Соболиное и Ясенево подключают к централизованному электроснабжению

Красный Яр, Олон, Соболиное и Ясенево подключают к централизованному электроснабжению

Фото: Администрация ПК

Подстанция для северных сел была построена в кратчайшие сроки с соблюдением всех условий договора технологического присоединения.

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») завершили строительство подстанции 35/20 киловольт «Алчан» в Пожарском районе. Новый объект обеспечит электроснабжение отдаленных сел, ранее получавших электроэнергию от дизельных генераторов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

До настоящего времени электроснабжение четырех сел с населением более тысячи человек – Красный Яр, Олон, Соболиное, Ясенево – обеспечивали шесть дизельных электростанций. С растущей бытовой нагрузкой они справлялись плохо – происходили частые отключения, оборудование имело высокий износ, потребители жаловались на низкое качество электроэнергии.

Новая подстанция была построена в кратчайшие сроки с соблюдением всех условий договора технологического присоединения. Она подключена к энергосистеме Приморского края от линии 35 киловольт «Лучегорск – Верхний перевал». Установленная мощность – 1,6 мегаватт. В июле состоится полный переход населенных пунктов на централизованную систему электроснабжения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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