Красный Яр, Олон, Соболиное и Ясенево подключают к централизованному электроснабжению
Подстанция для северных сел была построена в кратчайшие сроки с соблюдением всех условий договора технологического присоединения.
Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») завершили строительство подстанции 35/20 киловольт «Алчан» в Пожарском районе. Новый объект обеспечит электроснабжение отдаленных сел, ранее получавших электроэнергию от дизельных генераторов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
До настоящего времени электроснабжение четырех сел с населением более тысячи человек – Красный Яр, Олон, Соболиное, Ясенево – обеспечивали шесть дизельных электростанций. С растущей бытовой нагрузкой они справлялись плохо – происходили частые отключения, оборудование имело высокий износ, потребители жаловались на низкое качество электроэнергии.
Новая подстанция была построена в кратчайшие сроки с соблюдением всех условий договора технологического присоединения. Она подключена к энергосистеме Приморского края от линии 35 киловольт «Лучегорск – Верхний перевал». Установленная мощность – 1,6 мегаватт. В июле состоится полный переход населенных пунктов на централизованную систему электроснабжения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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