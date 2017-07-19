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Анонс на 16 июля

16 июля во Владивостоке в 12.00 в Центре современного искусства «Заря» пройдет межмузейный маршрут «Сам по следам».

16 июля во Владивостоке в 18.00 в библиотека «БУК» пройдет виниловая вечеринка по творчеству группы «Сплин». Вход бесплатный.

16-21 июля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Международный турнир по бадминтону Russian Open.

16-19 июля г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Первенство Приморского края по парусному спорту. Открытие 16 июля в 11.00.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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